Эрдоган: атаки на суда в Черном море свидетельствуют об обострении ситуации

Турецкий лидер отметил, что "эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде", никоим образом нельзя оправдать

СТАМБУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Атаки на танкеры, совершенные в конце прошлой недели в исключительной экономической зоне Турции, свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Их невозможно оправдать, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде", - сказал Эрдоган.

"Мы пристально следим за событиями последних недель, направленными на прекращение войны [на Украине], и при каждой возможности заявляем о нашей готовности внести необходимый вклад в этот процесс", - отметил президент Турции.

Ранее сообщалось, что танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. Еще одна атака дронов была совершена на Virat утром 29 ноября.

МИД Турции ранее заявил, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение украинского конфликта на бассейн Черного моря и избежать негативного воздействия на ее экономические интересы в регионе.