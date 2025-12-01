Экс-премьер Словакии сравнил депутатов партий власти с тряпками

Игор Матович положил тряпки на кресла депутатов, выразив таким образом протест против их отказа от участия в инициированном оппозицией внеочередном заседании для обсуждения возможной отставки министра транспорта страны Йозефа Ража

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Словакии Игор Матович положил тряпки на кресла депутатов правящих партий в парламенте, отказавшихся обсуждать возможную отставку министра транспорта страны Йозефа Ража.

Видеосюжет выложен в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на странице политика, возглавляющего оппозиционное движение Slovensko ("Словакия").

Матович своей акцией выразил протест против отказа депутатов от правящих партий Smer-SD ("Направление - социальная демократия") и Hlas-SD ("Голос - социальная демократия") от участия в инициированном оппозицией внеочередном заседании для обсуждения возможной отставки министра транспорта страны Йозефа Ража. Оппозиция возлагает на него ответственность за произошедшие в республике в октябре и ноябре две железнодорожные катастрофы.

"Депутаты от Hlas-SD и Smer-SD сорвали заседание Национального совета (парламента) и такие образом проявили себя как тряпки, - сказал Матович. - Не помню, чтобы депутатские клубы в полном составе извинились за невозможность своего участия [в заседании]. Обращаться с просьбами о неучастии в работе парламента можно по личным причинам: по болезни, неотложным семейным обстоятельствам или другим серьезным основаниям, а не по политическим причинам".

Словацкие СМИ связывают Матовича с несколькими скандальными акциями в парламенте. Так, например, год назад с привлечение охраны высшего законодательного органа его удалили из зала заседаний после того, как своем выступлении назвал мафией действующее правительство Словакии.