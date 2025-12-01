Адвокат Байрам: дело Гуцул приостановили из-за проблем с неподкупностью судьи

Одна их судей не прошла проверку, сообщила юрист

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Пауза в заседаниях Апелляционной палаты по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул связана с необходимостью формирования новой судейской коллегии, так как одна из судей не прошла проверку на неподкупность. Об этом сообщила ТАСС адвокат Наталья Байрам.

"Одна их судей не прошла проверку. Мы ожидаем формирования новой судейской коллегии", - сказала Байрам. Ранее по этому делу проходило до двух заседаний в неделю, последнее состоялось 3 ноября.

Два года назад в Молдавии были созданы две комиссии для оценки судей и прокуроров на неподкупность, которые наполовину состоят из иностранцев. Это было одним из условий в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС в рамках реформы юстиции. Софинансирует реформу правительство США.

Ранее адвокаты Гуцул выразили серьезные сомнения в беспристрастности судейской коллегии Апелляционной палаты. Испанский адвокат Гонсало Бойе в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что решение по этому делу было принято еще до начала апелляции. По его словам, защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека и ООН.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в ее поддержку.