Сийярто: Венгрия не допустит санкций ЕС против руководства Грузии

БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия никогда не согласится с введением Евросоюзом санкций против руководства Грузии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи в Будапеште с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

"Мы, венгры, всегда будем поддерживать грузин, мы никогда не позволим Европейскому союзу ввести санкции против руководства страны. Венгры знают, каково это - плыть против течения. Мы знаем, каково это - отказаться следовать курсом либерального мейнстрима", - сказал глава МИД, выступая перед журналистами.

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что продолжит поддерживать Грузию, несмотря на попытки Евросоюза оказать на нее политическое давление, в том числе с помощью санкций. Будапешт считает, что в закавказской республике у власти находится патриотически настроенное консервативное правительство, выступающее за мир. Как отмечал ранее Сийярто, именно поэтому Брюссель продолжает всяческие нападки на Тбилиси.

Ранее Венгрия не поддержала несколько мер, в том числе санкций, введенных другими странами ЕС против Грузии после того, как там был принят закон "О прозрачности иностранного влияния". Документ был расценен грузинской оппозицией и лидерами Евросоюза как нарушение гражданских прав и свобод. Кроме того, в Брюсселе поставили под сомнение результаты последних парламентских выборов в Грузии и подняли вопрос о приостановке процесса интеграции республики в ЕС.

В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку вопрос об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз. По его словам, причиной такого решения стал постоянный шантаж со стороны Брюсселя.