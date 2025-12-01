Фицо: передача Украине активов России станет их нелегальной конфискацией

Словакия отвергает направление заблокированных в ЕС российских активов на закупку оружия, отметил премьер-министр республики

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя предложение передать Украине заблокированные в Евросоюзе активы РФ, сказал, что это была бы незаконная конфискация. Трансляция велась на YouTube-канале пресс-службы аппарата словацкого правительства.

"Это нелегальная конфискация, которая столкнется с огромной проблемой с арбитражами и ответом со стороны РФ", - отметил Фицо. Словакия, по его словам, выступает против передачи российских активов Киеву и против любых вариантов продолжения финансирования военных действий.

При этом Фицо согласился с предложением в представленном США плане достижения мира на Украине передать при согласии РФ эти средства Киеву исключительно на нужды восстановления страны. Словакия, как сказал премьер, отвергает направление заблокированных в ЕС российских активов на закупку оружия. "Приоритетом должен являться мирный план, а не продолжение войны <...>. Мы готовы оказывать Украине гуманитарную помощь", - отметил он.