Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом "в ближайшем будущем"

Президент США и премьер-министр Израиля провели беседу по телефону

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "в ближайшем будущем" на встречу в Белый дом. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху недавно провел беседу по телефону с Трампом. Президент США пригласил премьер-министра на встречу в Белый дом в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

В канцелярии указали, что "в ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули важность и приверженность разоружению [палестинского радикального движения] ХАМАС и демилитаризации сектора Газа". Кроме того, они "обсудили расширение мирных соглашений" со странами региона, добавили в ведомстве премьера.

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США договорился о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.