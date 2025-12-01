ЕК готовит новые санкции против Белоруссии за "гибридные атаки" против Литвы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом не упомянула об инциденте с упавшим ранее в районе города Гродно литовским беспилотником

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Armin Durgut

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена ввести новые санкции в отношении Белоруссии за "гибридные атаки" против Литвы, обвиняя Минск в направлении в литовское воздушное пространство метеозондов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Ситуация на границе Литвы с Белоруссией ухудшается в связи с растущим количеством вторжений воздушных шаров контрабандистов в воздушное пространство Литвы, - написала фон дер Ляйен. - Мы готовим новые меры в рамках нашего санкционного режима".

Фон дер Ляйен при этом не упомянула об инциденте с упавшим ранее в районе города Гродно литовским беспилотником.