МИД Эстонии обеспокоен возможностью диверсий Киева против судов РФ на Балтике

Глава ведомства Маргус Цахкна также отметил фактор экологической угрозы

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Удары Украины по российским судам в Балтийском море чреваты обострением региональной ситуации в сфере безопасности, поэтому Киеву следует от них воздержаться. С таким заявлением в эфире радиостанции Vikerraadio выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщил портал гостелерадио ERR.

"Мы не говорили [Украине] "не приходите сюда", но разумнее было бы не делать того, что может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", - сказал Цахкна.

Он также отметил фактор экологической угрозы.