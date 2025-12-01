МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации активов России

Министр иностранных дел королевства Максим Прево назвал это авантюрой

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации активов РФ и финансировать Киев с помощью "классического общеевропейского займа". Об этом написал в X министр иностранных дел королевства Максим Прево.

"Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, - это классически общеевропейский займ. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков. Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы", - отметил министр.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия продолжает настаивать на экспроприации замороженных в Бельгии активов России под видом "репарационного кредита" и обещает Бельгии "разделить все риски".