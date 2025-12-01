США пока не сообщили о своих планах по организации работы G20 на ближайший год

По данным новостного портала News 24, среди шерп G20 распространено мнение, что повестка "двадцатки" под председательством Вашингтона будет значительно сокращена

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты, которые сменили ЮАР на посту председателя Группы двадцати (G20), хранят полное молчание относительно планов ее работы на предстоящие 12 месяцев. Об этом сообщил местный новостной портал News 24 со ссылкой на шерп G20.

"Мы находимся в полном неведении относительно планов председательства США, - приводит он слова одного из шерп. - Некоторые страны выразили замешательство в том смысле, что они действительно не знают, что будет дальше. Обычно есть некоторые указания на то, когда шерпы встретятся в следующий раз. Они же ничего не знают".

США пока не объявили главные темы своего председательства в "двадцатке" и не обнародовали девиз, под которым пройдет в ближайшие 12 месяцев работа G20. Президент США Дональд Трамп только сообщил, что саммит лидеров стран Группы двадцати пройдет в 2026 году во Флориде и на него не будет приглашена делегация ЮАР.

Среди шерп G20 распространено мнение, что повестка "двадцатки" под председательством США будет значительно сокращена, передает портал News 24. Не исключено, что часть рабочих групп G20 будет заморожена. При председательстве ЮАР работали 8 групп финансового трека, в которых принимали участие министры финансов и управляющие центральными банками, и 15 групп по линии шерп. Возможно, США намерены отказаться от тематики G20, которая связана с энергетикой, социальными и экологическими вопросами, отмечает News 24.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран - была создана осенью 1999 года с целью координации усилий ведущих держав по поддержанию стабильности мировой экономики. С годами G20 стала больше внимания уделять геополитическим вопросам."Двадцатка" объединяет 19 государств, а также Африканский союз и Евросоюз. На страны G20 приходится 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли. В них проживают две трети населения планеты.