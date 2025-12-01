Le Parisien: во Франции подростки планировали теракт против еврейских объектов

Их задержали в Страсбурге и Париже, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Два несовершеннолетних задержаны во Франции за подготовку нападения на еврейские объекты на территории страны. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Подросткам, о которых идет речь, 16 и 17 лет, их задержали в Страсбурге и Париже соответственно. По данным газеты, им предъявлены обвинения в "участии в террористической преступной группе" в связи с их приверженностью идеологии террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Они состояли в группе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), где вели переписку с другими последователями этой организации. Правоохранители, следившие за этой группой, приняли решение приступить к задержанию после того, как один из них написал о желании "убивать евреев через пять дней", избрав своей целью религиозное учреждение, и отправил свою фотографию с ножом в руке.

Проживавший в Страсбурге 16-летний подросток прибыл во Францию из Чечни четыре года назад вместе с матерью. Они утверждали, что спасались от домашнего насилия со стороны главы семейства. По информации издания, подросток испытывал проблемы с интеграцией в общество и в 2024 году прекратил учебу в школе, однако до сих пор не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он вел замкнутый образ жизни и предпочитал общаться в сети, где со временем наткнулся на пропагандистские ролики ИГ.

Второй подросток - француз из столичного региона Франции, выросший в полноценной мусульманской семье, главным хобби которого были видеоигры. Его приверженность радикальным идеям проявилась в ходе сетевых споров с другими игроками. Он также состоял в упомянутой группе в WhatsApp, где размещал сообщения антисемитского характера и делал заявления, "позволяющие предположить, что он поддерживает планы по применению насилия".

Следователи пытаются выяснить, насколько серьезными были намерения двух подростков по поводу возможного нападения на еврейские объекты. Адвокаты задержанных отказались от комментариев для СМИ.