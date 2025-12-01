ООН: атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик снова призвал к немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине

Редакция сайта ТАСС

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций заявила, что атаки на гражданскую инфраструктуру, включая энергетическую, запрещены международным правом, и призвала к немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаки на коммерческие суда в Черном море.

"Наша позиция остается неизменной: мы вновь заявляем, что нападения на гражданскую инфраструктуру, включая энергетическую инфраструктуру, запрещены международным правом, где бы они ни происходили", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека ООН призвал к деэскалации, подчеркнув, что организация добивается немедленного мира. "Мы подтверждаем нашу позицию в поддержку немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня, которое могло бы проложить путь к справедливому, прочному, всеобъемлющему миру на Украине в соответствии с Уставом, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - заключил он.

Ранее сообщалось, что танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. Еще одна атака дронов была совершена на Virat утром 29 ноября.

МИД Турции ранее заявил, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение украинского конфликта на бассейн Черного моря и избежать негативного воздействия на ее экономические интересы в регионе.