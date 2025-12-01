Залужный намекнул на свое возвращение на Украину

Экс-главком ВСУ опубликовал в Facebook фотографию с женой на фоне новогодней елки

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-главком ВСУ, ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный намекнул на свое возвращение на Украину.

"Дома лучше", - написал Залужный у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), прикрепив совместную фотографию с женой на фоне новогодней елки. Позади них стоит кофейный автомат с украиноязычной надписью.

Залужный занимал пост главнокомандующего украинской армии с 2021 по 2024 год. В феврале 2024 года его на этой должности сменил Александр Сырский, а сам Залужный с мая того же года назначен послом Украины в Лондоне. Он также был уволен с военной службы по состоянию здоровья.