Белый дом: президенты Руанды и ДРК подпишут мирное соглашение 4 декабря

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт сообщила, что подписание документа должно пройти в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди и президент Руанды Поль Кагаме в четверг подпишут в Белом доме мирное соглашение между двумя странами. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В четверг президент [США Дональд] Трамп примет президентов Республики Руанда и Демократической Республики Конго для подписания исторического мирного и экономического соглашения, которое он помог заключить", - сказала она.

Главы МИД ДРК и Руанды при посредничестве США и Катара подписали 27 июня в Вашингтоне мирное соглашение. При этом была достигнута договоренность, что оно окончательно вступит в силу по итогам будущей встречи в Вашингтоне президентов ДРК и Руанды. Позднее конголезская сторона выдвинула условие, согласно которому саммит состоится только после завершения процесса урегулирования отношений между ДРК и повстанцами из "Движения 23 марта" (М23). Правительство ДРК считает, что отряды М23 получают прямую поддержку от Руанды.

В Дохе 19 июля при посредничестве Катара делегациями конголезских властей и повстанцев была подписана декларация о принципах урегулирования ситуации на востоке ДРК. В середине ноября также в Дохе эти делегации подписали рамочное соглашение о мирном урегулировании конфликта на востоке страны.

Нынешний кризис на востоке ДРК был спровоцирован расширением четыре года назад активности повстанческих группировок, крупнейшей среди которых является М23. Повстанцы захватили на востоке ДРК более 100 городов и населенных пунктов, включая столицы двух провинций. На занимаемых ими территориях были созданы местные органы власти, которые не подчиняются конголезскому правительству.