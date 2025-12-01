Сенатор Грэм назвал предложения Залужного о гарантиях для Украины невозможными

Гарантии, предлагаемые в статье экс-главкома ВСУ об истории украинского конфликта, "выходят далеко за рамки возможного", отметил республиканец

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от американского штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что требования экс-главкома ВСУ, а ныне - украинского посла в Великобритании Валерия Залужного к гарантиям безопасности для Украины несбыточные.

"Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на территории Украины, на мой взгляд, невозможны", - написал он в воскресенье на своей странице в X.

Сенатор отметил, что гарантии, предлагаемые в статье Залужного об истории украинского конфликта, "выходят далеко за рамки возможного".