Белый дом выразил оптимизм относительно перспектив мирного соглашения по Украине

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт подтвердила, что основные пункты возможного соглашения уже изложены на бумаге и были существенно доработаны

Редакция сайта ТАСС

Белый дом © Егор Алеев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа настроена очень оптимистично относительно перспектив достижения мирного соглашения по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос журналистов о предстоящем визите спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву.

"Администрация настроена очень оптимистично. Весь аппарат президента, включая спецпосланника Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента [Джей Ди Вэнса] и самого президента, а также [главу Пентагона Пита] Хегсета, невероятно много работал над этим", - сказала она. Ливитт отметила "очень хорошие переговоры" с украинской стороной 30 ноября во Флориде и назвала текущую активность "челночной дипломатией", в ходе которой Вашингтон "в равной степени говорит с обеими сторонами".

Пресс-секретарь подтвердила, что основные пункты возможного соглашения уже изложены на бумаге и были существенно доработаны. Она добавила, что, хотя детали остаются предметом переговоров, в Белом доме настроены позитивно и надеются, что конфликт может завершиться.