В Белом доме рассказали о здоровье Трампа

Состояние здоровья президента США является нормальным для людей его возраста, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что результаты медосмотра президента США Дональда Трампа, в частности магнитно-резонансной томографии (МРТ), вскоре будут опубликованы.

"Это происходит прямо сейчас в рамках заключения от врача президента, и мы опубликуем его прямо сейчас", - сказала она. Ливитт добавила, что состояние здоровья главы государства является нормальным для людей его возраста.