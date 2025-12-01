ABC: США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий

На встрече также обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Eva Marie Uzcategui

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Переговоры делегаций США и Украины, прошедшие во Флориде, не принесли прогресса по ключевому и наиболее сложному вопросу - территориальных уступок. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Источник, ознакомленный с ходом переговоров, заявил, что Киев "не готов уступить территорию". При этом, указывает телеканал, госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвали встречу "продуктивной", отметив, что был достигнут "дополнительный прогресс" в других областях.

ABC News отмечает, что на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако признаков прорыва по самым сложным пунктам, включая территориальный вопрос, нет.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге Флориды. Со стороны США принимали участие Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в отношении вопроса мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.