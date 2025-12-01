Глава МИД Ирана: политика США подталкивает весь мир в сторону "закона джунглей"

Аббас Арагчи отметил, что таким образом на Ближнем Востоке Израиль пользуется полным иммунитетом от США и некоторых европейских стран, которые оправдывают любые его действия

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. Власти США, реализуя свою политику, хотят, чтобы как на Ближнем Востоке, так и во всем мире главенствовал лишь "закон джунглей". Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Да, к сожалению, американская политика действительно подталкивает мир в этом направлении, и то, что вы назвали "законом джунглей", наиболее точно описывает нынешнюю ситуацию и фактически стало господствующим правилом", - отметил он в интервью оманскому телеведущему Мусе аль-Фараи.

По мнению Арагчи, все взаимоотношения в мире смещаются в сторону "закона джунглей", когда тот, у кого больше власти, создает иммунитет для себя и тех, кто находится под его защитой. Таким образом, как указал глава МИД Ирана, на Ближнем Востоке Израиль пользуется полным иммунитетом от США и некоторых европейских стран, которые оправдывают любые его действия. "Этот режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) нападал когда и где хотел. За последние два года он вторгся в семь стран и в настоящее время оккупирует территорию трех", - подчеркнул глава МИД Ирана.

В декабре 2024 года Израиль ввел свои войска в буферную зону и на сирийскую сторону горы Хермон после смены власти в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил это тем, что соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу.

27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о перемирии после активного периода военных действий между Израилем и отрядами шиитской организации "Хезболлах", который продолжался 66 дней. Документ предусматривал развертывание ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований "Хезболлах" за реку Литани. В то же время, по словам президента Ливана Джозефа Ауна, Израиль не прекращает нападений на ливанскую территорию, его авиация совершает ежедневные налеты на города и деревни, в результате которых страдает мирное население.