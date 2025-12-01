Карл III лишил брата Эндрю последних королевских титулов

Это связано со скандалом вокруг связей Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с американским финансистом Джеффри Эпштейном

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор © Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишился своих последних королевских титулов на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уведомление об этом напечатано в официальном правительственном издании The Gazette.

"Король распорядился, чтобы назначение Эндрю Альберта Кристиана Эдварда Маунтбеттена-Виндзора рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки, датированное 23 апреля 2006 года, было отменено и аннулировано, а его имя было удалено из реестра указанного ордена", - говорится в объявлении. Орден Подвязки - высший рыцарский орден Великобритании и один из старейших в мире.

Помимо этого, Его Величество распорядился, чтобы назначение его брата "рыцарем Королевского Викторианского ордена, датированное 19 февраля 2011 года, было отменено и аннулировано, а его имя было удалено из реестра указанного ордена". Как и в предыдущем случае, членство в этом ордене жалуется лично монархом за услуги, оказанные суверену или члену королевской семьи.

Как заметила газета The Daily Telegraph, речь идет о двух последних королевских титулах, которые носил Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. В ноябре он был лишен титула "принц", а также потерял право пользоваться формальным обращением и титулом "Королевское Высочество".

О скандале

В 2019 году на тот момент принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении многих лет принц отвергал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн). В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя нескольких общественных организаций.

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.