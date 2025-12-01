Белый дом: Трамп обсудит ситуацию с Венесуэлой с командой по нацбезопасности

Совещание пройдет 1 декабря в 17:00 по местному времени, сообщила пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп через несколько часов проведет совещание с членами своей команды по вопросам национальной безопасности, в ходе которого среди прочего будет рассмотрена ситуация вокруг Венесуэлы. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать сообщение телеканала CNN о том, что 1 декабря на совещании в 17:00 по местному времени (01:00 мск 2 декабря) будут обсуждаться дальнейшие шаги США в отношении Венесуэлы. "В целях обеспечения прозрачности я подтверждаю, что президент встретится со своей командой по национальной безопасности для обсуждения этого и многих других вопросов. Он довольно часто встречается со своей командой по национальной безопасности, так как является главнокомандующим", - сказала она.

Ее также попросили ответить, по-прежнему ли США рассматривают возможность проведения наземных операций против наркокартелей на территории Венесуэлы. "У президента есть много вариантов, которые находятся на столе, и я предоставлю ему возможность высказаться по этому поводу", - ответила Ливитт.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.