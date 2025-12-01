РБК-Украина: сторонники Зеленского не смогли согласовать вопрос принятия бюджета

По данным агентства, часть депутатов Верховной рады поддерживает проект госбюджета на 2026 год, но большинство выдвигает различные условия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты Рады, лояльные Владимиру Зеленскому, не смогли согласовать вопрос принятия в Верховной раде госбюджета Украины на 2026 год. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте.

"Вопрос не согласовали. Полный разброд среди депутатов", - приводит агентство слова источника.

По его словам, часть депутатов поддерживает проект бюджета, но большинство выдвигает различные условия.

Ранее парламент перенес голосование за закон о госбюджете во втором чтении на 2 декабря, нарушив сроки, прописанные в законодательстве. Рада должна была проголосовать за госбюджет в первом чтении не позднее 20 ноября, а принять его не позднее 1 декабря. До сих пор текущему созыву парламента удавалось придерживаться этих сроков. Причиной переноса даты голосования украинские СМИ называли громкий коррупционный скандал, в котором оказались замешаны высшие должностные лица Украины и приближенные к Зеленскому люди. При этом процедура дальнейшего голосования в случае провала во втором чтении слишком запутанная и имеет ряд юридических коллизий и несогласований.

Как отмечал депутат Рады Ярослав Железняк, в документе о госбюджете все еще много пробелов, включая популистские нормы, "дыра" по финансированию сектора обороны и огромное количество поправок депутатов, которые правительство проигнорировало. Принятие бюджета, указывал парламентарий, является одним из "жестких требований" Международного валютного фонда и Евросоюза для выделения Киеву дополнительной финансовой помощи. По словам Железняка, голосование за бюджет - лакмусовая бумажка, которая покажет, удержится ли у власти правительство.