Фицо присоединился к призыву пересмотреть политику ЕС по климату

Согласно предложению ЕК, к 2035 году Евросоюз должен фактически отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписал письмо глав европейских правительств к Еврокомиссии (ЕК) с призывом пересмотреть политику Евросоюза по климату. Об этом глава правительства сообщил журналистам.

"Я подписал совместное письмо, которое некоторые премьеры под руководством премьер-министра Италии госпожи [Джорджи] Мелони адресуют главе ЕК. В нем отвергается идеологический догматизм в вопросе защиты климата, - сказал Фицо. - Мы отвергаем лишь одно единственное решение, как будто других решений не существует. В таком же духе мы внимательно следили и за тем, что происходило в прошедшие выходные дни в Германии, где между партиями правительственной коалиции было достигнуто соглашение, что они будут просить ЕК о том, чтобы амбициозный план по запрету с 2035 года производства и продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания был изменен".

Согласно предложению ЕК, к 2035 году ЕС должен фактически отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Этот проект критикуют Словакия и некоторые другие государства - члены сообщества.