Канада договорилась с ЕС об участии в военной программе SAFE

Программа позволит Оттаве нарастить экспорт технологий и продукции военного назначения, рассчитывает правительство

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Канады достигли договоренностей об участии в программе оборонных инвестиций Евросоюза Security Action for Europe (SAFE). Об этом говорится в заявлении, опубликованном аппаратом канадского премьер-министра Марка Карни.

Как отмечается в заявлении, ранее в 2025 году Оттава подписала соглашение о сотрудничестве с ЕС в сфере обороны и "начала переговоры об участии Канады в SAFE". В документе подчеркивается, что эти консультации теперь завершены, что "открывает для канадских компаний возможности [по заключению сделок] в сфере обороны на миллиарды долларов". Власти Канады рассчитывают, что участие в программе позволит ей нарастить экспорт технологий и продукции военного назначения в страны ЕС.

"В опасном и разобщенном мире Канада и Европа укрепляют партнерство в оборонной сфере, чтобы быстро закупить новую технику и технологии, ускорить достижение целей НАТО и дать новые огромные возможности нашим производителям оборонной продукции", - отметил Карни. Как он полагает, "участие Канады в SAFE позволит восполнить важнейшие пробелы в [оборонном] потенциале, расширить рынки для канадских поставщиков и привлечь европейские инвестиции в оборонную промышленность Канады".

Программа милитаризации ЕС SAFE была создана в январе этого года под названием "Перевооружить ЕС" (ReArm EU), однако потом Еврокомиссия сменила ее название. Ее объем составляет 150 млрд евро, она предусматривает финансирование совместных военных проектов в странах Евросоюза за счет средств, привлеченных Еврокомиссией. В рамках этой программы страны ЕС могут направлять часть закупленного оружия на Украину, а также привлекать ее в качестве субподрядчика для производства отдельных вооружений или их компонентов, кроме того, Киев намерен помогать испытывать прототипы на поле боя.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что в программе намерены принимать участие 19 стран ЕС из 27. В сентябре Совет ЕС одобрил начало переговоров с Великобританией и Канадой об их участии в SAFE.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что наличие капитала третьих стран в производящих вооружения на Украине предприятиях не дает им иммунитета от российских ударов. Он также неоднократно заявлял, что любые западные поставки оружия Киеву "являются законной целью" для ВС РФ.