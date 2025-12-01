В Польшу прибыла очередная партия из 32 танков Abrams в новейшей версии

По словам министра обороны республики Павла Бейда, это уже четвертная поставка американских танков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Польша получила очередную партию из 32 американских танков M1A2 Abrams. Об этом сообщил замглавы Минобороны республики Павел Бейда.

"Четвертая поставка самых современных [танков] Abrams. В настоящее время в одном из польских портов идет разгрузка 32 танков M1A2", - написал Бейда в X.

В 2022 году Польша подписала соглашение с США о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах.