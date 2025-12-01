Содействие экономическому росту станет приоритетом председательства США в G20

Председательство в Группе двадцати Соединенные Штаты приняли 1 декабря

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа в год председательства США в G20 намерена вновь сделать приоритетом объединения содействие экономическому росту. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

"1 декабря 2025 года Соединенные Штаты приняли председательство в Группе двадцати (G20) на 2026 год. Под руководством президента Трампа мы для достижения результатов вернем G20 к ее основной миссии - стимулированию экономического роста и процветания", - говорится в документе.

Ключевыми направлениями США намерены сделать дерегулирование экономики, выстраивание цепочек поставок для доступных и безопасных энергоресурсов, а также внедрение новых технологий.

Ранее южноафриканский новостной портал News 24 со ссылкой на шерп G20 сообщил, что повестка "двадцатки" под председательством США будет значительно сокращена. Не исключено, что часть рабочих групп G20 будет заморожена. При председательстве ЮАР работали 8 групп финансового трека, в которых принимали участие министры финансов и управляющие центральными банками, и 15 групп по линии шерп. Возможно, США намерены отказаться от тематики G20, которая связана с энергетикой, социальными и экологическими вопросами, отмечает News 24.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран - была создана осенью 1999 года с целью координации усилий ведущих держав по поддержанию стабильности мировой экономики. С годами G20 стала больше внимания уделять геополитическим вопросам. На текущий день "двадцатка" объединяет 19 государств, а также Африканский союз и Евросоюз. На страны G20 приходится 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли. В них проживают две трети населения планеты.