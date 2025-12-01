Стармер заявил, что Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии

При этом премьер-министр Великобритании выступил за сотрудничество с КНР

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал Китай угрозой для национальной безопасности Соединенного Королевства, но выступил за сотрудничество с Пекином.

"Да, это страна, которая представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства", - утверждал глава британского правительства на традиционном банкете, который ежегодно организует лорд-мэр лондонского Сити.

Одновременно Стармер раскритиковал отсутствие прочных отношений Лондона с Пекином. "Пришло время для серьезного подхода, необходимо отвергнуть упрощенный бинарный выбор, будь то "Золотая эпоха" или "Ледниковый период", признать очевидный факт того, что можно работать и торговать со страной, защищая при этом себя", - сказал глава британского правительства.

"Наш ответ не будет движим страхом, не будет смягчен иллюзиями. Он будет основан на силе, ясности и трезвом реализме", - пообещал Стармер. Он заверил, что, несмотря на сотрудничество с Пекином, Великобритания также будет пресекать все попытки шпионажа и незаконной кибердеятельности, вводить санкции в отношении китайских газовых и нефтяных компаний, сотрудничающих с Россией, обличать нарушения прав человека.

Ранее британская служба контрразведки МИ-5 разослала предупреждение сотрудникам Палаты общин и Палаты лордов. В нем сказано, что китайское министерство государственной безопасности активно взаимодействует с отдельными лицами в парламентском сообществе Соединенного Королевства. Их целью назван сбор информации и создание основы для долгосрочных отношений путем "использования профессиональных социальных сетей, рекрутинговых агентств и консультантов, действующих от их имени".

Пекин назвал эти утверждения "чистой выдумкой и злонамеренной клеветой".