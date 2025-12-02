Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

Президент Венесуэлы был готов покинуть страну с членами семьи, если бы им предоставили полную амнистию и отмену всех американских санкций, сообщило агентство

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в состоявшемся 21 ноября телефонном разговоре потребовал от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы он покинул свою страну в течение недели. Об этом говорится в материале агентства Reuters, опубликованном 1 декабря.

По словам его источников, беседа лидеров продолжалась менее 15 минут. В ней Трамп "сказал Мадуро, что у него есть неделя на то, чтобы уехать из Венесуэлы со своей семьей и отправиться в любое место по его выбору". Как уточняется в материале, этот срок истек в пятницу, 28 ноября. В связи с этим Трамп 29 ноября написал в Truth Social, что "все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым".

По версии агентства, Мадуро в разговоре с Трампом выразил готовность покинуть страну с членами семьи, если в отношении них будет объявлена "полная юридическая амнистия, включая отмену всех американских санкций". Мадуро также якобы потребовал прекращения в Международном уголовном суде касающегося него разбирательства, а также отмены санкций США в отношении 100 венесуэльских должностных лиц. Кроме того, он подчеркнул, что переходное правительство республики до проведения новых выборов должна возглавить исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Трамп, по словам источников, "отверг большую часть" требований Мадуро. По сведениям агентства, переговоры относительно возможности того, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу, могут быть продолжены.

30 ноября Трамп подтвердил, что говорил с Мадуро, но не привел подробностей. В этот же день он сообщил, что его заявление о воздушном пространстве Венесуэлы не следует воспринимать как указание на возможность нанесения военными США ударов по территории этой страны.

Давление США на Венесуэлу

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Мадуро ранее заявил на многотысячном митинге в Каракасе, что венесуэльский народ и вооруженные силы готовы защищать республику от империалистических угроз. Он указал, что страна "пережила примерно 22 недели психологического террора", но за это время "народ в гражданском, военном и полицейском единстве готовился защищать построение свободной, суверенной и социалистической Венесуэлы".