Эксперт Сунь: консультации КНР и РФ по безопасности усилят взаимную поддержку

Это подчеркивает стабильность стратегического сотрудничества между Пекином и Москвой, отметила доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Консультации КНР и России в области стратегической безопасности будут способствовать усилению взаимной поддержки двух стран по вопросам суверенитета и развития. Об этом заявила доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Сунь Сювэнь.

"Подобное взаимодействие между КНР и Россией должно еще больше укрепить основы стратегического сотрудничества, поскольку обе стороны усиливают взаимную поддержку по ключевым вопросам суверенитета, безопасности и развития", - считает эксперт, ее слова приводит газета Global Times. Так Сунь Сювэнь прокомментировала нынешнюю поездку в Москву главы МИД Китая Ван И для участия в 20-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности.

По ее словам, подобные консультации способны затронуть наиболее злободневные вопросы в соответствующей области. Сунь Сювэнь отметила, что этот механизм подчеркивает стабильность стратегического сотрудничества между КНР и РФ, "подчеркивая, что их взаимодействие на высоком уровне остается независимым от внешнего влияния".

Как пояснила эксперт, это также "отражает общую приверженность обеих сторон решению сложных проблем посредством диалога и консультаций".

Сунь Сювэнь добавила, что на фоне усиления геополитической напряженности в мире из-за таких проблем, как украинский кризис и конфликты на Ближнем Востоке, китайско-российские консультации в Москве позволят "поддержать тесную связь с заинтересованными сторонами, усилить координацию между КНР и РФ".

Защита существующего миропорядка

По словам эксперта Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, мнение которого также приводит Global Times, отличительная черта китайско-российских отношений - "плотная сеть многоуровневых механизмов коммуникации и консультаций". Он отметил, что на фоне растущей нестабильности в области международной и региональной безопасности, в том числе из-за недавних заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити по вопросу Тайваня, усиливаются негативные факторы. В связи с этим визит Ван И в Москву "имеет еще большее значение для углубления стратегической координации".

Ван Сяоцюань считает, что одним из ключевых вопросов на этих переговорах станет согласование усилий по защите существующего глобального порядка, созданного по итогам Второй мировой войны, противодействие тенденциям по возрождению фашизма или милитаризма, противостояние гегемонии отдельных стран, защита справедливых принципов продвижения сотрудничества между государствами.