Мадуро объявил состав нового политбюро правящей партии Венесуэлы

В него вошли высокопоставленные деятели самой партии и кабмина Боливарианской Республики

КАРАКАС, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Николас Мадуро объявил о создании нового политического бюро правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ).

"Я назначаю политическое бюро из 12 соотечественников, которые возьмут на себя руководство на самом высоком уровне политическими и социальными силами боливарианской революции, оказывая мне содействие как главнокомандующему этой революции", - заявил глава государства на многотысячном митинге в центре Каракаса, который транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

В новый высший партийный орган вошли высокопоставленные деятели ЕСПВ и кабинета министров Венесуэлы. Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо сохранил за собой пост генерального секретаря партии. Его заместителем по вопросам пропаганды и контрпропаганды назначен спикер парламента Хорхе Родригес.

Руководителем секретариата производства и финансов стала исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, международного секретариата - Таня Диас, а секретариата по вопросам безопасности и обороны - Франсиско Амельяч. Жена президента Венесуэлы Силия Флорес возглавила секретариат стратегии.