Рубио заявил, что США хотят скорейшего прекращения украинского конфликта

Госсекретарь сказал об этом в разговоре с немецким министром иностранных дел Йоханном Вадефулем

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем 1 декабря заявил, что Вашингтон стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине и обеспечению прочного мира. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

Как он отметил, Рубио и Вадефуль "обсудили предпринимаемые усилия по содействию прекращению войны на Украине". Рубио "подтвердил, что целью США является скорейшее прекращение конфликта и обеспечение долгосрочного мира".

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

Планируется, что президент России Владимир Путин 2 декабря встретится со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ключевой темой будет урегулирование украинского кризиса, включая предложения США по этому вопросу.