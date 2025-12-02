Белый дом: США лишили виз легальных мигрантов, которых сочли опасными для страны

Изначально их нельзя было пускать на территорию страны, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и возглавляемый им Госдепартамент аннулировали визы для некоторых легальных мигрантов, которые, по мнению американских властей, несут опасность для страны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он [Рубио] использовал свои полномочия, чтобы аннулировать визы для множества лиц, которые прибыли сюда легально, но несут риски для нашей страны, и которых изначально нельзя было пускать", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

По словам Ливитт, американское внешнеполитическое ведомство значительно ужесточило требования и процедуры проверки для желающих получить визу в США.

Ранее Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) временно прекратила рассмотрение прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. Как заявил президент США Дональд Трамп, его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и остановит на неопределенный срок прием и размещение людей из стран третьего мира. В свою очередь Рубио заявил, что американские власти приостанавливают выдачи виз гражданам Афганистана. Подобный шаг последовал после стрельбы у Белого дома на прошлой неделе, подозреваемым в которой является выходец из Афганистана.

26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии США около сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет примерно 300 м. Нападавший и два гвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих умерла. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема союзников после вывода американских войск из страны.