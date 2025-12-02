WSJ: РФ и США давно достигли бы соглашения по Украине без Европы

Европейские страны находятся в одиночестве, поскольку Вашингтон от них дистанцируется, сообщил изданию неназванный французский чиновник

Белый дом, США © Win McNamee/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты уже давно бы достигли соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине, если бы не вмешательство европейских стран, пишет газета The Wall Street Journal.

Неназванный французский чиновник заявил изданию, что если бы не европейцы, то "[президент России Владимир] Путин и [американский лидер Дональд] Трамп уже давно достигли бы соглашения" по разрешению украинского кризиса. Чиновник указал, что Европа "находится в одиночестве", так как Вашингтон дистанцируется от европейского региона, и это означает, что европейцам необходимо больше надеяться на самих себя.

Помимо этого, указывает издание, детали предложенного США мирного плана по Украине, а также тексты, являющиеся, по утверждению агентства Bloomberg, стенограммами разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, "у многих оставили впечатление, что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и экономического сотрудничества с Россией, чем в защите транслатлантического альянса".

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине. Дипломат указал, что ЕС не сделал ничего, чтобы остановить карательную операцию Петра Порошенко на Донбассе, а, наоборот, поощрял к тому, чтобы "развязанная нацистским режимом гражданская война продолжалась".