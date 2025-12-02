Правящая партия КНДР поздравила "Единую Россию" с годовщиной основания

В ТПК отметили, что 2025 году стороны поддерживали обмены и контакты на высоком уровне, что благоприятно сказалось на условиях для развития отношений

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Центральный комитет Трудовой партии Кореи направил поздравительную телеграмму генеральному совету партии "Единая Россия" по случаю годовщины ее основания 1 декабря. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Центральный комитет ТПК направляет поздравления и товарищеский привет руководству и всем членам партии "Единая Россия" по случаю 24-летия ее основания", - сказано в телеграмме. "В этом году ТПК и "Единая Россия" поддерживали обмены и контакты на высоком уровне, что создало благоприятные условия для развития двусторонних отношений и создания прочной базы для укрепления политического сотрудничества между партиями и странами", - заявили в ЦК Трудовой партии Кореи.

"Мы полностью уверены, что отношения между нашими партиями будут углубляться в соответствии с союзническим характером корейско-российских отношений, вошедших в период процветания, мы также желаем партии еще больших результатов в ответственном деле по защите территориальной целостности, интересов безопасности, суверенитета и в деле построения сильной России", - говорится в телеграмме.