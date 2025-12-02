MTI: Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией

По словам министра иностранных дел Венгрии, в документах ЕС говорится, что боевая готовность должна быть достигнута к 2029 году

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Omar Havana/ Getty Images

БУДАПЕШТ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году.

По словам венгерского министра, в стратегических документах Евросоюза говорится, что страны ЕС должны достигнуть боевой готовности к 2029 году. Это позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 году, приводит слова Сийярто агентство MTI.

По словам главы МИД Венгрии, в предстоящий период есть риск "пожара" на всем континенте.