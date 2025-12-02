Трамп выступит в Белом доме с объявлением 2 декабря

Обращение президента США начнется в 22:00 по мск

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступит перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома с объявлением в 14:00 по местному времени (22:00 мск). Это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.

В расписании говорится, что президент сделает объявление, тема которого не раскрывается. Также в 11:30 по местному времени (19:30 мск) Трамп проведет очередное заседание своего кабинета.