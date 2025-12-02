"Известия": ООН сокращает численность миротворцев в Ливане на 25%

Причиной такой меры стало сокращение бюджета, сообщила изданию пресс-секретарь ВСООНЛ Кендис Арбил

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ООН приступила к сокращению численности своих миротворцев в Ливане примерно на четверть. Об этом сообщила "Известиям" пресс-секретарь Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Кендис Арбил.

"В результате сокращения бюджета в системе ООН ВСООНЛ начали процесс уменьшения численности своего персонала примерно на четверть. Мы [ООН] уже приступили к этому процессу, и ожидается, что он будет завершен к началу 2026 года", - пояснила Арбил.

На 20 ноября 2025 года численность контингента составляла 9,9 тыс. человек, тогда как ранее в миссии ВСООНЛ насчитывалось 10,5 тыс. военнослужащих, сообщила газета со ссылкой на данные ООН.

Пресс-секретарь подчеркнула, что за прошедший год миротворцы не наблюдали в своей зоне операций какой-либо военной активности со стороны движения "Хезболла" или других негосударственных вооруженных формирований. По словам Арбил, не фиксировалось восстановления несанкционированной военной инфраструктуры или повторного ввоза несанкционированного вооружения.

Совет Безопасности ООН в конце августа продлил срок действия мандата ВСООНЛ до 31 декабря 2026 года и постановил начать с 31 декабря 2026 года и в пределах одного года упорядоченное и безопасное сокращение численности и вывод их персонала.