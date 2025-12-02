Петро поручил вернуть колумбийских наемников с Украины

Президент Колумбии заявил, что заключившие контракты с ВСУ "обманутые колумбийцы похищены на Украине"

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел связаться с украинскими властями, чтобы добиться освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, которые были завербованы ВСУ.

"Похоже, эти обманутые колумбийцы похищены на Украине. Наша дипломатическая служба должна связаться с [Владимиром] Зеленским и попросить его освободить колумбийских бойцов, чтобы они вернулись на родину", - написал он в X.

Таким образом Петро прокомментировал видеозапись, на которой колумбиец по имени Камило Мело жалуется, что ему не дают покинуть Украину после завершения контракта с ВСУ. По его словам, вместо этого украинские кураторы сильно избили его и другого колумбийского наемника.

В Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) колумбиец опубликовал фотографии, свидетельствующие об избиении, и пожаловался, что ему не заплатили "многое из обещанного". "Я уеду ни с чем", - написал он.