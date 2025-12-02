Politico: ЕС раздражают требования Бельгии для экспроприации активов России

Нежелание бельгийского правительства пойти по пути экспроприации может сорвать переговоры в сообществе по плану ЕК предоставить замороженные активы Украине в преддверии саммита в декабре, пишет издание

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительства стран Евросоюза обвинили Бельгию в предъявлении "чрезмерных требований" с целью экспроприации ЕС замороженных в стране активов России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Бельгийское руководство неоднократно призывало европейские страны отказаться от экспроприации российских активов, опасаясь обращения РФ в суд. В понедельник МИД Бельгии расценил подобные шаги как авантюру и назвал лучшим способом финансирования Киева - "классический общеевропейский заем".

Нежелание бельгийского правительства пойти по пути экспроприации в отсутствие "необходимой юридической безопасности, без устранения системных финансовых рисков" может сорвать переговоры в сообществе по плану ЕК предоставить эти замороженные активы Украине в преддверии решающего саммита в декабре, говорится в публикации.

Вопрос о предоставлении бельгийским властям гарантий может стать, по данным Politico, "одним из самых сложных на переговорах" в сообществе. "Многим государствам-членам политически сложно выдать такой карт-бланш", - заявил дипломат ЕС.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы использования замороженных российских активов, в том числе для выдачи кредитов Украине. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. В четверг компания Euroclear предупредила, что использование замороженных активов РФ в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.