Трамп предостерег американцев от призывов к неповиновению

Сенатор от Демократической партии Марк Келли ранее призвал военнослужащих не выполнять спорные приказы командования

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предостерег граждан страны от подстрекательства к неповиновению указам главы государства и осудил содержащие подобные призывы высказывания сенатора от Демократической партии США и бывшего астронавта Марка Келли.

"Марк Келли и группа непатриотично настроенных политиков поступили неправильно, и они об этом знают. Надеюсь, люди, которые смотрят на них, не обманываются, думая, что свободно и публично подстрекать других к неподчинению президенту Соединенных Штатов - это нормально", - написал Трамп в TruthSocial.

В конце ноября военный министр США Пит Хегсет поручил провести проверку в отношении Марка Келли из-за его высказываний, в которых он призвал военнослужащих не выполнять спорные приказы командования.

Перед этим группа членов Сената и Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии, в том числе Келли, обратились к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также других американских спецслужб, указав, что в настоящее время США подвергаются не только внешним, но и внутренним угрозам. В частности, они утверждали, что администрация президента США Дональда Трампа пытается использовать вооруженные силы и разведсообщество страны против собственных граждан.