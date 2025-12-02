Кандидат от правящей партии Гондураса обвинила оппозицию в фальсификации выборов

В частности, Рикси Монкада указала на отмену сверки протоколов с данными биометрических считывателей проголосовавших, что не позволяет гарантировать аутентичность голосов более 543 тыс. избирателей

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Кандидат в президенты Гондураса от правящей Партии свободы и перестройки Рикси Монкада заявила, что не признает ход подсчета голосов на выборах главы государства, и обвинила своих оппонентов в масштабных фальсификациях. Соответствующее заявление опубликовано на странице ее партии в Х.

"Выборы не проиграны. Двухпартийная система (представители Национальной и Либеральной партий - прим. ТАСС) навязала нам свою избирательную схему, устроив ловушку. <…> Они манипулировали системой передачи предварительных результатов [голосования] и биометрической системой [проверки избирателей]", - заявила Монкада и отметила, что не намерена отказываться от своих позиций и будет "стоять на стороне народа".

По словам Монкады, в выборы также вмешиваются США. "К этому следует добавить прямое имперское вмешательство извне со стороны президента США Дональда Трампа, который всего за несколько часов до выборов объявил о полном помиловании [бывшего президента Гондураса] наркоторговца Хуана Орландо Эрнандеса <…> и обвинил меня, и пригрозил за мое участие в выборах, назвав главным оппонентом", - добавила Монкада.

По словам кандидата, ее команда выявила "очевидные признаки продолжающейся схемы фальсификаций". В частности, она указала на отмену сверки протоколов с данными биометрических считывателей проголосовавших граждан, что не позволяет гарантировать аутентичность голосов более 543 тысяч избирателей.

Согласно последним данным Национального избирательного совета Гондураса, по результатам обработки 53,1% протоколов с избирательных участков кандидат в президенты республики от Национальной партии Насри Асфура набирает 39,91% голосов, представитель Либеральной партии Сальвадор Насралла - 39,89%. Их разделяют всего 515 голосов. У Рикси Монкады 19,16% голосов.