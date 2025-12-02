Хегсет опубликовал шуточную обложку детской книги о борьбе с наркоторговцами

На ней черепаха в военной форме стреляет из вертолета по лодкам у берегов джунглей

© Pete Hegseth/ X

ВАШИНГОН, 2 декабря. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет опубликовал в X обложку несуществующей детской книги о борьбе с наркоторговцами.

На ней черепаха в военной форме - персонаж Франклин из одноименного детского мультсериала - стреляет из вертолета по трем лодкам у берегов джунглей.

"Для вашего списка рождественских пожеланий…", - подписал публикацию министр.

Как сообщила в августе газета The New York Times, президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.