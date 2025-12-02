NYP: в США расследуют дело о мошенничестве против губернатора Миннесоты

По данным издания, из-за халатности Тима Уолца преступники, в том числе сомалийские террористы, украли более $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов и комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности начали расследование в отношении губернатора штата Миннесота и бывшего кандидата на пост вице-президента США Тима Уолца по делу о мошенничестве со средствами налогоплательщиков на сумму более $1 млрд. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

По словам главы комитета Джеймса Комера (республиканец от штата Кентукки), в Конгрессе США "проведут тщательное расследование неспособности Уолца защитить деньги налогоплательщиков". "Губернатор Миннесоты Тим Уолц был предупрежден о крупном мошенничестве с программой продовольственной помощи детям во время пандемии, но ничего не сделал. Вместо этого те, кто забили тревогу, столкнулись с неприятными последствиями. Из-за халатности губернатора Уотца преступники, в том числе сомалийские террористы, украли более $1 млрд из средств программы, пока дети страдали", - заявил конгрессмен изданию.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в X, что американское финансовое ведомство расследует причастности администрации экс-президента США Джо Байдена и лично Уолца к мошеннической схеме, в результате которой деньги налогоплательщиков были перенаправлены сомалийской террористической группировке "Аш-Шабаб".

Ранее по делу о мошенничестве в рамках деятельности организации Feed Our Future были осуждены 59 человек, обвинения предъявлены 78 людям. Организация была основана 2016 году как поставщик питания для школьников и прекратила деятельность в 2022 году, когда было выявлено, что значительная часть средств была выведена за рубеж, потрачена на покупку недвижимости и автомобилей. Как пишет NYP, источники в министерстве здравоохранения Миннесоты возложили ответственность за произошедшее на Уолца, который якобы покрывал преступную схему и заставлял замолчать ее разоблачителей.