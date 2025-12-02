Bloomberg: Евросоюз не в состоянии давать отпор России, США и Китаю

Новая инициатива Вашингтона показала ЕС, что администрация Дональда Трампа больше заинтересована в перезагрузке отношений с Москвой, чем в мирной сделке, считает колумнист агентства Марк Чемпион

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Европейский союз не имеет возможности отстаивать свою позицию перед лицом таких крупных геополитических игроков, как Россия, США и Китай. Такое мнение высказал колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По его словам, новая инициатива Вашингтона по урегулированию украинского конфликта шокировала Европу, поскольку продемонстрировала, что администрация президента США Дональда Трампа больше заинтересована в перезагрузке отношений с Россией, нежели в мирной сделке. "Но теперь, когда лидеры Европы, как кажется, наконец-то понимают, что они сами по себе по теме Украины, встает более фундаментальный вопрос: способен ли в принципе Евросоюз стать геополитическим игроком, который может отстаивать свои позиции перед лицом России, Китая и своего номинального союзника США? Честный ответ - нет", - пишет Чемпион.

Он поясняет, что для того, чтобы быть на равных с тремя ведущими мировыми державами, Евросоюзу нужна "жесткая сила, которая просто не вписана в ДНК объединения". Он напоминает, что блок создавался в послевоенное время с целью не допустить новых войн между западноевропейскими странами, прежде всего, Германией и Францией. "ЕС так хорошо справился с этой работой, что в 2012 году получил за это Нобелевскую премию мира. Но когда заходит речь о защите от внешних врагов, то путь к этой цели усеян трупами проектов по общей безопасности, история которых начинается в 1954 году с Западноевропейского союза (организация ряда западноевропейских стран, прекратившая существование в 2011 году - прим. ТАСС), если не раньше. Эта работа была быстро отдана на аутсорс НАТО, то есть США, и так дело обстоит по сей день", - пишет журналист.

Основатели ЕС заложили в основу его работы "кричаще легалистские, бюрократические механизмы, которые являются антитезисом жесткой силе". По мнению автора, "у Европы нет выбора, кроме как совершить качественный прорыв, чтобы не стать тюленем среди касаток". Для этого необходима координация всех европейских стран, а не только тех, кто состоит в ЕС. Чемпион отмечает, что частично это уже происходит - Великобритания сотрудничает со скандинавскими странами в вопросах обороны, а также вместе с Францией рассчитывает принять участие в миротворческой миссии на Украине в случае урегулирования конфликта.

"Это может быть единственными путем для того, чтобы Европа действовала эффективно, поскольку многие из важных геополитических игроков региона, включая членов НАТО Норвегию, Великобританию, Турцию, не состоят в ЕС", - пишет колумнист. Одновременно с этим Евросоюзу нужно добиваться внутреннего единения, в том числе преодолеть оппозицию Бельгии по вопросу изъятия замороженных активов РФ и позицию Венгрии по вопросу политики в отношении России в целом.