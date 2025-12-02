США хотят закрыть въезд из стран, откуда едут "помешанные на привилегиях наркоманы"

Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм не уточнила, о каких конкретно государствах может идти речь

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм предложила ввести полный запрет на въезд в страну для тех государств, чьи граждане чаще других представляют собой угрозу национальной безопасности.

"Я только что встречалась с президентом [США Дональдом Трампом]. Я рекомендую ввести полный запрет на въезд [в США] для всех чертовых стран, которые наводнили наше государство убийцами, паразитами и помешанными на привилегиях наркоманами", - написала Ноэм в X.

Министр при этом не уточнила, о каких конкретно странах может идти речь в контексте данной инициативы. Ранее Служба гражданства и иммиграции США заявила, что организует проверку правомерности выдачи грин-карт просителям убежища из 19 стран. Данная мера должна коснуться граждан Афганистана, Бурунди, Венесуэлы, Гаити, Ирана, Йемена, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Также было временно прекращено рассмотрение прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища в США. Все эти меры последовали за произошедшим на прошлой неделе нападением на бойцов Нацгвардии США.

Как ранее заявил Трамп, его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и остановит на неопределенный срок размещение людей из стран третьего мира. Госсекретарь США Марко Рубио также объявил, что американские власти приостанавливают выдачи виз гражданам Афганистана.

26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии США около сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет примерно 300 м. Нападавший и два гвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих умерла. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема союзников после вывода американских войск из страны.