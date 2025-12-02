МИД КНР назвал хорошей новостью введение безвизового режима между РФ и Китаем

Он укрепит дружбу двух стран и будет способствовать сотрудничеству Москвы и Пекина, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД КНР © Петр Ковалев/ ТАСС

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Введение безвизового режима между Россией и Китаем является хорошей новостью и будет способствовать упрочению дружбы и сотрудничества между народами двух стран. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым китайские граждане на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз.

"Это является хорошей новостью. <...> Китайская сторона верит, что это еще больше укрепит дружбу между двумя народами, а также будет способствовать двухсторонним обменам и сотрудничеству в различных областях", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.