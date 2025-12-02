CNN Türk: для гражданских судов в Черном море могут создать коридор безопасности

Эксперт Гюнгер Явузаслан указал, что турецкие ВМС могут заняться военным сопровождением

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СТАМБУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Коридор безопасности может быть создан в Черном море для сопровождения военными кораблями гражданских судов в связи с атаками на танкеры у берегов Турции. Такое мнение высказал турецкий эксперт по вопросам безопасности Гюнгер Явузаслан.

"Такой коридор по примеру зернового, созданного в рамках черноморской зерновой инициативы (подписана в Стамбуле в 2022 году и действовала в течение года - прим. ТАСС), может быть организован. Задачу по обеспечению безопасности судоходства гражданских судов на себя могут взять турецкие ВМС", - сказал эксперт в эфире телеканала CNN-türk.

Аналогичное предположение высказал военный эксперт Джан Эреноглу. "В мире есть примеры военного сопровождения гражданских судов в открытом море. Такие меры могут быть предприняты в Черном море в связи с последними нападениями на танкеры вблизи побережья Турции", - отметил он в эфире телеканала NTV.

Эреноглу не исключил, что последняя атака на танкер, о которой во вторник сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры, была совершена с использованием дронов. Информации о способе атаки судна пока не поступало.

Ранее сообщалось, что танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. "В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа", - говорится в сообщении турецкого министерства.

Это уже третья атака на танкеры в исключительной экономической зоне Турции в Черном море за последние пять дней. Ранее сообщалось, что танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник после заседания кабинета министров, что атаки на танкеры, совершенные в ИЭЗ республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта, и их невозможно оправдать.