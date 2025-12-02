WSJ: армия США представляет собой "смертоносный инвестклуб"

Американские военные коллекционируют дорогие автомобили и предметы роскоши, зарабатывая на акциях технологических компаний и криптовалютах, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

© Danielle Sosa/ U.S. Navy via Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВС США коллекционируют дорогие автомобили и предметы роскоши, зарабатывая на акциях технологических компаний и криптовалютах. Об этом в воскересенье сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, служащие Вооруженных сил США торгуют малоизвестными криптовалютами непосредственно с палуб авианосцев. На фоне успешных торгов парковки близ военных баз заполняются новыми автомобилями брендов Porsche и Humvee.

Отмечается, что военнослужащие способствовали стремительному росту цен на криптовалюту, который начался осенью 2020 года. Согласно анализу данных Налогового управления США, проведенному WSJ, в 2020 году 8 из 25 крупнейших индексов США с наибольшей долей налоговых деклараций, отражающих получение или утилизацию криптовалюты, располагались вблизи военных баз.

WSJ объяснила рост популярности инвестиционной активности темпераментом молодых военнослужащих, склонных к риску и располагающих доходом, свободным временем и отсутствием табу на разговоры о личном финансовом состоянии. В связи с этим, многие военные делятся друг с другом результатами успешных торгов на биржах и призывают коллег присоединиться к инвестициям.