Пентагон опроверг сообщения об убийстве выживших не катере в Карибском море

Помощник главы ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что The Washington Post и CNN должно быть стыдно за распространение "опасной лжи"

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг сообщения СМИ о том, что глава военного ведомства Пит Хегсет давал указания убить людей, выживших при ударе по катеру в Карибском бассейне.

"Подтверждено, что [газета] The Washington Post и [телеканал] CNN распространили фейковую историю о том, что министр Хегсет отдавал некий приказ "добить всех выживших". Это опасная и безответственная ложь, и вам должно быть стыдно за ее распространение", - написал Парнелл в соцсети X.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) 1 декабря призвал Пентагон опубликовать имеющиеся видеозаписи, чтобы разъяснить обстоятельства, при которых военные США в сентябре, предположительно, преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне. Как сообщала газета The Washington Post, на борту упомянутого катера, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы.

Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, якобы являвшихся членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые были в воде и цеплялись за обломки катера.

30 ноября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Белый дом проверит сообщения СМИ относительно убийства выживших при ударе по катеру. При этом глава государства подчеркнул, что Хегсет указал ему на недостоверность данной информации.

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек.