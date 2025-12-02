Еврокомиссар Кубилюс связал зависимость ЕС от США с менталитетом европейцев

По словам Андрюса Кубилюса, Евросоюз должен быть более независимым "как в вопросах обороны, так и в плане геополитического положения"

Редакция сайта ТАСС

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс © Omar Havana/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс допустил, что зависимость ЕС от решений США и несамостоятельность сообщества обусловлена менталитетом европейцев.

"Я думаю, нам нужно преодолеть некоторые проблемы с нашим менталитетом. Обычно мы ждем, когда из Вашингтона поступят какие-то планы. Было бы хорошо, если бы у нас был свой собственный план, а потом мы бы сравнили его с американским, чтобы увидеть, что получилось хорошо, а что нужно обсудить", - сказал он в интервью телеканалу Euronews.

Еврокомиссар добавил, что ЕС должен быть более независимым "как в вопросах обороны, так и в плане геополитического положения".

Кубилюс ушел от вопроса ведущей, должны ли молодые люди из Европы учиться воевать, заданного в контексте якобы российской угрозы сообществу. "Мы должны уметь защитить себя", - заявил он.